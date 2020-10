Schone escluso dal Genoa, l’agente: «Uno scandalo» (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’agente di Lasse Schone ha parlato dell’esclusione del suo assistito dalla lista per la Serie A Il Genoa ha escluso Lasse Schone dalla lista dei 25 per la Serie A. Revien Kanhai, agente del danese, ha rilasciato un’intervista a Voetbalnieuwsper commentare la scelta della società ligure. «L’allenatore ha spiegato che per lui Lasse è titolare, ma il nuovo direttore sportivo la pensa diversamente. Ha acquistato alcuni calciatori che giocano nella stessa posizione e ha spiegato che per Schone sarebbe stato difficile trovare spazio. Ma Lasse ha esperienza ed è abituato a lottare per giocare. Nell’ultima settimana abbiamo parlato coi direttori, spiegando che sarebbe rimasto e avrebbe lottato per un posto in squadra. Loro hanno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’agente di Lasseha parlato dell’esclusione del suo assistito dalla lista per la Serie A IlhaLassedalla lista dei 25 per la Serie A. Revien Kanhai, agente del danese, ha rilasciato un’intervista a Voetbalnieuwsper commentare la scelta della società ligure. «L’allenatore ha spiegato che per lui Lasse è titolare, ma il nuovo direttore sportivo la pensa diversamente. Ha acquistato alcuni calciatori che giocano nella stessa posizione e ha spiegato che persarebbe stato difficile trovare spazio. Ma Lasse ha esperienza ed è abituato a lottare per giocare. Nell’ultima settimana abbiamo parlato coi direttori, spiegando che sarebbe rimasto e avrebbe lottato per un posto in squadra. Loro hanno ...

