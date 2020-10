Salerno | “sbagli tu e sbaglio pure io” professore tira uno schiaffo a studente VIDEO

Leggi su chenews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) L’episodio ha avuto luogo a Teggiano, in provincia di, dove per circostanze ancora poco chiare unha cominciato ad inveire contro uno dei suoi studenti. Teggiano, Vallo di Diano,. La scena alla quale assiste la classe, prontamente ripresa da due alunni e quindi mostrata da più angolazioni, ci fa vedere un insegnante, in chiaro conflitto con uno. Il conflitto, le ragioni dell’aggressione sono probabilmente da ricercare nelle fasi precedenti al, considerato che i due improvvisati operatori, quasi prevedono lo scatto d’ira del proprio insegnante. Nelè evidente il colpo inferto dal docente al ragazzo, cosi come il tentativo di strattonare il giovane attraverso il cappuccio della felpa. ...