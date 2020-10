Roma, tre scuole dismesse diventeranno Caserme dei Carabinieri: ecco in quali quartieri (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tre plessi scolatici dismessi di proprietà del Campidoglio andranno a ospitare, previa ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso, altrettanti presidi territoriali dell’Arma dei Carabinieri. Si tratta del plesso scolastico in disuso di via Appiani 32 che ospiterà la Compagnia Carabinieri di Roma Casilina, la Stazione di Roma Tor Tre Teste e la prima sezione del Nucleo Radiomobile di Roma; del plesso scolastico in disuso di via Cocco Ortu 81 che ospiterà la Compagnia Carabinieri di Roma Montesacro e la Stazione dei Carabinieri di Roma Talenti; del plesso scolastico in disuso di via Tordi 38 che ospiterà la Stazione dei Carabinieri di Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tre plessi scolatici dismessi di proprietà del Campidoglio andranno a ospitare, previa ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso, altrettanti presidi territoriali dell’Arma dei. Si tratta del plesso scolastico in disuso di via Appiani 32 che ospiterà la CompagniadiCasilina, la Stazione diTor Tre Teste e la prima sezione del Nucleo Radiomobile di; del plesso scolastico in disuso di via Cocco Ortu 81 che ospiterà la CompagniadiMontesacro e la Stazione deidiTalenti; del plesso scolastico in disuso di via Tordi 38 che ospiterà la Stazione deidi...

"Firmato definitivamente a Roma il nuovo contratto della sanità privata. Dopo 14 anni di ritardo, tre anni di trattative e tre anni e mezzo di proteste, il nuovo Ccnl è finalmente realtà. Un risultato ...

Roma, tre scuole dismesse diventeranno Caserme dei Carabinieri: ecco in quali quartieri

