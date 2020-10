Referendum decreti sicurezza, Salvini lancia la raccolta firme (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non sono nemmeno diventati legge dello Stato, e già Matteo Salvini vuole fare un Referendum decreti sicurezza. L’idea è stata lanciata ieri, nel corso della puntata di Porta a Porta. Contestualmente, il leader della Lega l’ha riproposta su Twitter, tutta in caps lock, proprio come è solito fare Donald Trump quando vuole proporre uno slogan ai suoi elettori. Tra il 5 e il 6 ottobre, infatti, il governo ha approvato in consiglio dei ministri le modifiche ai decreti sicurezza diventati poi legge con l’esecutivo giallo-verde, quando era ministro dell’Interno proprio Matteo Salvini. LEGGI ANCHE > Civati su decreti sicurezza: «Ma quand’è che da abolire si ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non sono nemmeno diventati legge dello Stato, e già Matteovuole fare un. L’idea è statata ieri, nel corso della puntata di Porta a Porta. Contestualmente, il leader della Lega l’ha riproposta su Twitter, tutta in caps lock, proprio come è solito fare Donald Trump quando vuole proporre uno slogan ai suoi elettori. Tra il 5 e il 6 ottobre, infatti, il governo ha approvato in consiglio dei ministri le modifiche aidiventati poi legge con l’esecutivo giallo-verde, quando era ministro dell’Interno proprio Matteo. LEGGI ANCHE > Civati su: «Ma quand’è che da abolire si ...

Nessun esponente del governo ha commentato l’approvazione del nuovo Dl sicurezza, perché l'accoglienza dei migranti resta una priorità "scomoda" ...

Protesta il centrodestra. "Ora le firme per fermare questi decreti clandestini"

Una proposta di legge che, sottolinea il deputato di Fratelli d'Italia, «coniuga legalità, rispetto dei confini, solidarietà verso i rifugiati e contrasto alla tratta di essere umani e all'immigrazion ...

