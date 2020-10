Post-Covid: monitoraggio per un anno Anche per chi lo ha fatto a casa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Riabilitazione per 600 malati con il progetto «Rocco»: si cercano ancora 420 volontari. Col prelievo indagine sui marcatori. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Riabilitazione per 600 malati con il progetto «Rocco»: si cercano ancora 420 volontari. Col prelievo indagine sui marcatori.

Facebook e Twitter rimuovono il post in cui #Trump paragona i morti per influenza ai morti per Covid. 210 mila persone sono morte negli USA per Covid. Fact checking Cnn: coronavirus ha già ucciso più persone che cinque anni di influenza.

Ultime Notizie dalla rete : Post Covid Post Covid, Forum Enpaia fotografa le tendenze economiche e sociali Il Messaggero Inter, il difensore Milan Skriniar è positivo al Coronavirus

Ancora contagi in serie A. Il difensore dell'Inter Milan Skriniar è risultato positivo al Coronavirus. La notizia è stata diffusa dalla nazionale Slovacca.

Il primo Covid manager certificato in Italia

È iscritta all'Istituto di certificazione delle competenze e della formazione col numero uno. Perché Caterina Ledda, docente di medicina del lavoro dell'università di Catania, è il primo Covid manager ...

