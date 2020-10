Parma, Mihaila: «Ruolo? Preferisco giocare esterno» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Valentin Mihaila, uno degli otto acquisti del Parma di Carli, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole Valentin Mihaila ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Le parole del nuovo acquisto gialloblù. Ruolo – «Preferisco giocare esterno, per mister Mangia ho giocato anche dietro la punta ma Preferisco la fascia». OBIETTIVI – «Sono consapevole di quanto la Serie A sia forte e quanto siano forti le italiane. Il mio obiettivo e dei miei compagni sarà di salvarci e puntare alla posizione più alta possibile. Sono qui per aiutare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Valentin, uno degli otto acquisti deldi Carli, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole Valentinha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Le parole del nuovo acquisto gialloblù.– «, per mister Mangia ho giocato anche dietro la punta mala fascia». OBIETTIVI – «Sono consapevole di quanto la Serie A sia forte e quanto siano forti le italiane. Il mio obiettivo e dei miei compagni sarà di salvarci e puntare alla posizione più alta possibile. Sono qui per aiutare». Leggi su Calcionews24.com

Parma, Cyprien: "Vieira mi ha detto: 'fai vedere ciò che sai fare'

Il centrocampista: "Posso giocare più arretrato o più avanzato, il mio obiettivo è segnare di più. Amo le sfide, l'inofrtunio è alle spalle". L'esterno: "Fatto un passo importante per la mia carriera" ...

