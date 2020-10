NBA | record negativo di ascolti in occasione delle finali tra Lakers e Heat

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) InNba tra Los Angelese Miami, che nella bolla di Orlando sono a caccia del tanto agognato anello, è stato stabilito ildida quando levengono trasmesse in diretta, vale a dire a partire dal 1982. Gara-3 ha infatti fatto registrare “appena” 5,9 milioni di spettatori nel paese. Tra le motivazioni di questa flessione, potrebbe esserci la forte concorrenza di altri sport. Secondo Patrick Crakes, consulente ed ed dirigente di Fox Sport, non è un caso che la concentrazione dei quattro principali campionati (Nba, Mlb, Nhl e Nfl) in contemporanea abbia provocato un calo generale negli. Diverso il pensiero di Donald Trump, che ...