MotoGP Francia, Rins: "Sono quasi al 100%, non mi fermo perché la stagione è intensa"

"In Suzuki i rapporti sono belli, e' come essere in una famiglia. Sul mio infortunio alla spalla posso dire che sono quasi al 100%. Non sento male, ma per questo problema ci si dovrebbe fermare per 2-3 mesi. Ovviamente non l'abbiamo fatto perche' ci troviamo in una stagione intensa di gare. Alla fine della stagione faro' di tutto per recuperare". Lo ha detto Alex Rins nella conferenza stampa alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio di Francia di MotoGP.

