McDonald's nella bufera, maxi multa dopo migliaia di denunce dei dipendenti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Era il 2013 quando negli Stati Uniti, in California, un gruppo di lavoratori faceva causa a McDonald's per mancato rispetto dei termini contrattuali, trascinando così in tribunale il colosso del fast food, accusato di non pagare gli stipendi puntualmente e non riconoscere riposi e straordinari ai propri di dipendenti. Sette anni dopo, a seguito di un processo che si è concluso con un accordo, McDonald's è stato condannato a pagare una multa di ben 26 milioni di dollari, circa 22 milioni di euro, con l'accusa di "Wage Theft", ovvero "furto di stipendio". Cos'è il "Wage Theft" e le accuse a McDonald's Con il termine "Wage Theft" l'ordinamento si riferisce a tutti quei casi che si identificano come "furto ...

