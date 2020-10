(Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel piccolosul lago di Garda ilscelto per promuovere il paese. Sotto accusa la canzone: la deputata dem Elisa La Paglia scatena la polemica e chiede il cambio del testo. Raffica di critiche anche dal mondo del web

cronaca_news : Lazise, il video musicale del Comune che 'offende le donne' - AzzurraHub : Video appena pubblicato @ Dogana Veneta di Lazise - pd_verona : Dichiarazione di La Paglia su video promozionale di Lazise -

Ultime Notizie dalla rete : Lazise video

La Repubblica

Allegra e orecchiabile: è la canzone dedicata a Lazise che l’amministrazione comunale ha scelto per promuovere il paese. «Wir kommen wieder in Lazise», ovvero torneremo a Lazise, il titolo del brano c ...