Inter, De Vrij: «Sono orgoglioso di venire in nazionale»

Stefan De Vrij è contento del tempo giocato con l'Olanda contro il Messico in amichevole: ecco le sue parole Stefan De Vrij è orgogliosi di rappresentare l'Olanda. Ecco le sue parole riportate da Internews.it. «Ho dovuto saltare alcune partite Internazionali a causa di infortuni, ma questo non toglie che Sono orgoglioso ogni volta che Sono qui. De Boer? Ora Sono curioso di vederlo, come lavora e allena. Anche lui è stato un difensore centrale, proprio come lo era Koeman. Impari qualcosa da ogni allenatore, quindi non sarà diverso sotto De Boer».

