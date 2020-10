Il cambiamento climatico è anche un problema di capacità critica (Di giovedì 8 ottobre 2020) Essere analitici e uscire dalla propria filter bubble. Due buone azioni da fare per sfuggire alle fake news e ai facili consensi. Ne abbiamo parlato con la giornalista Daniela Ovadia, il 10 ottobre a BergamoScienza Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Essere analitici e uscire dalla propria filter bubble. Due buone azioni da fare per sfuggire alle fake news e ai facili consensi. Ne abbiamo parlato con la giornalista Daniela Ovadia, il 10 ottobre a BergamoScienza

minambienteIT : Mettere al centro dell'agenda globale la perdita della biodiversità e il cambiamento climatico. E' questa la sfida… - GassmanGassmann : NON È MALTEMPO, sono gli effetti del CAMBIAMENTO CLIMATICO. Ora , non domani,i governi devono mettere i cambiamenti… - NicolaPorro : ?? È il settembre più freddo degli ultimi 50 anni. La colpa? Ovvio: del #cambiamentoclimatico. Una teoria che parte… - e_gad92 : RT @intheunion2020: ???? Kamala #Harris: #Biden non vieterà il fracking. L’ex VP non aumenterà le tasse a chi guadagna meno di 400 mila dolla… - e_gad92 : RT @intheunion2020: ???? Ora si parla di cambiamento climatico #Pence: dice che la Terra e il cielo in questo momento sono più puliti che ma… -

Ultime Notizie dalla rete : cambiamento climatico Sciopero del clima, Fff: «Tutto bene...se fermiamo il cambiamento climatico La Voce Apuana Super-lontani, ma anche super-abitabili: individuati 24 pianeti dove la vita potrebbe prosperare anche meglio che sulla Terra

Al di fuori del nostro sistema solare ci sono almeno 24 pianeti con condizioni potenzialmente più favoreboli allo sviluppo della vita rispetto a quelle presenti sulla Terra. Ad affermarlo gli studi de ...

L’idrogeno «blu» puzza di fossile

«Attenti ai dinosauri», avverte l’ultimo e-book del manifesto, perché, seppure biologicamente estinti, sono all’opera alacremente nell’arena economica come nel settore energetico, laddove i segnali de ...

Al di fuori del nostro sistema solare ci sono almeno 24 pianeti con condizioni potenzialmente più favoreboli allo sviluppo della vita rispetto a quelle presenti sulla Terra. Ad affermarlo gli studi de ...«Attenti ai dinosauri», avverte l’ultimo e-book del manifesto, perché, seppure biologicamente estinti, sono all’opera alacremente nell’arena economica come nel settore energetico, laddove i segnali de ...