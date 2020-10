Gravina “Applicazione del protocollo unica via” (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Negli ultimi giorni si sono susseguite una serie di dichiarazioni che alimentano confusione e inutili tensioni. Quello che chiediamo è l'applicazione rigorosa del protocollo in essere da parte di tutti, perchè rappresenta l'unico strumento attuabile in grado di garantirci il prosieguo delle competizioni sportive, così come sono iniziate”. Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, commentando le polemiche sulla richiesta di modifica del protocollo per il calcio professionistico validato dal CTS. “La Figc – aggiunge il numero 1 del calcio italiano – ha condiviso un percorso chiaro con i ministri Speranza e Spadafora e solo grazie al rapporto di fiducia e collaborazione che si è instaurato potremo fronteggiare tutte le difficoltà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Negli ultimi giorni si sono susseguite una serie di dichiarazioni che alimentano confusione e inutili tensioni. Quello che chiediamo è l'applicazione rigorosa delin essere da parte di tutti, perchè rappresenta l'unico strumento attuabile in grado di garantirci il prosieguo delle competizioni sportive, così come sono iniziate”. Così il presidente della Federcalcio, Gabriele, commentando le polemiche sulla richiesta di modifica delper il calcio professionistico validato dal CTS. “La Figc – aggiunge il numero 1 del calcio italiano – ha condiviso un percorso chiaro con i ministri Speranza e Spadafora e solo grazie al rapporto di fiducia e collaborazione che si è instaurato potremo fronteggiare tutte le difficoltà ...

Triplete12 : RT @ilmessaggeroit: Gravina: «L'applicazione del protocollo unica strada per continuare a giocare» - nestquotidiano : Gravina “Applicazione del protocollo unica via” - IlmsgitSport : Gravina: «L'applicazione del protocollo unica strada per continuare a giocare» - ilmessaggeroit : Gravina: «L'applicazione del protocollo unica strada per continuare a giocare» - Vivo_e_vegeto : Dichiarazioni di #Gravina @FIGC 08/10/2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina “Applicazione Trentaduesima Strafrosinone - Memorial Luciano Renna: un successo annunciato ciociariaoggi.it