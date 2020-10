Firenze: cade un albero in un parco privato, strada chiusa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un albero è caduto in un parco privato a Firenze e nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e vigili del fuoco. E’ successo nel pomeriggio dove è stata chiusa al traffico via Michele di Lando, traversa di viale Machiavelli, nei pressi di Porta Romana. La chiusura della via è stata necessaria per le operazioni di taglio e rimozione. Cause della caduta della pianta in accertamento.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Unè caduto in une nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e vigili del fuoco. E’ successo nel pomeriggio dove è stataal traffico via Michele di Lando, traversa di viale Machiavelli, nei pressi di Porta Romana. La chiusura della via è stata necessaria per le operazioni di taglio e rimozione. Cause della caduta della pianta in accertamento.L'articolo MeteoWeb.

In occasione della festa omonima riapre al pubblico, dopo il lockdown, l'area dell'antica chiesa nel Duomo di Firenze con visite guidate speciali IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTA REPARATA, CHE CADE ...

Lo fanno sapere i sindacati. FIRENZE — La storica Rifle, nata del 1958 dai Fratelli Fratini, simbolo dei jeans "made in Italy" nel mondo è stata dichiarata fallita dal tribunale di Firenze. "Ieri - si ...

