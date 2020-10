Enel X in partnership con SIA per servizi finanziari digitali (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Enel X Financial Services, società del Gruppo Enel attiva nei servizi finanziari innovativi, ha siglato una partnership con SIA, controllata da CDP Equity, per la progettazione e realizzazione di nuove soluzioni di mobile banking. Grazie alle piattaforme tecnologiche innovative di SIA, i clienti di Enel X potranno effettuare pagamenti in mobilità, anche via smartphone, in modo facile, veloce e sicuro. Una possibilità offerte per varie tipologie di transazioni, a partire dai pagamenti delle ricariche di auto elettriche del circuito Hubject, la maxi piattaforma mondiale di e-mobility che vanta 750 business partner e 250 mila punti di ricarica, cui partecipano il Gruppo BMW, Bosch, EnBW, Enel X, Innogy, Mercedes Benz AG, Siemens e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) –X Financial Services, società del Gruppoattiva neiinnovativi, ha siglato unacon SIA, controllata da CDP Equity, per la progettazione e realizzazione di nuove soluzioni di mobile banking. Grazie alle piattaforme tecnologiche innovative di SIA, i clienti diX potranno effettuare pagamenti in mobilità, anche via smartphone, in modo facile, veloce e sicuro. Una possibilità offerte per varie tipologie di transazioni, a partire dai pagamenti delle ricariche di auto elettriche del circuito Hubject, la maxi piattaforma mondiale di e-mobility che vanta 750 business partner e 250 mila punti di ricarica, cui partecipano il Gruppo BMW, Bosch, EnBW,X, Innogy, Mercedes Benz AG, Siemens e ...

danieletrosino : RT @InterportoNola: Grazie alla nuova partnership con #Enel X, #InterportoNola è uno dei primi in Italia ad aver installato due stazioni di… - VitodeCeglia : #Logistica #InterportoCampano: partnership con #Enel X per la mobilità sostenibile - InterportoNola : Grazie alla nuova partnership con #Enel X, #InterportoNola è uno dei primi in Italia ad aver installato due stazion… - tHeJoKeR_78 : RT @multimediavda: La partnership tra Tink ed Enel X per il digital banking - seigradi : #Tink La partnership tra Tink ed Enel X per il digital banking -