Coronavirus, Skriniar in attesa del secondo tampone: quarantena in Slovacchia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milan Skriniar in attesa dell'esito del secondo tampone C'è attesa in casa Inter per capire se Milan Skriniar è positivo al Coronavirus dopo l'esito del primo tampone nella giornata di ieri. Il giocatore nerazzurro si trova in Slovacchia con la sua Nazionale e rischia doverci rimanere fino al termine della quarantena. Il difensore a questo punto sarà quasi certamente assente nel derby contro il Milan in programma il prossimo 17 ottobre e contro il Borussia Mönchengladbach per l'esordio in Champions League. Incertezza per il suo rientro in Italia che potrà avvenire solamente quando risulterà negativo a due tamponi consecutivi. L'articolo proviene da ...

