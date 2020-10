Coronavirus in Campania, aumento record: 757 nuovi positivi. De Luca convoca i direttori sanitari delle Asl (Di giovedì 8 ottobre 2020) Continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus in Campania: nelle ultime 24 ore sono 757 i positivi. Ancora un’impennata di contagi da Coronavirus in Campania. Nelle ultime 24 ore sono 757 i positivi facendo salire il totale dei contagi da inizio pandemia a 16.464. Nella giornata di ieri si è registrato anche un decesso e … Leggi su 2anews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Continuano ad aumentare i contagi dain: nelle ultime 24 ore sono 757 i. Ancora un’impennata di contagi dain. Nelle ultime 24 ore sono 757 ifacendo salire il totale dei contagi da inizio pandemia a 16.464. Nella giornata di ieri si è registrato anche un decesso e …

