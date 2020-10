Coronavirus: Fmi, contagi danneggiano economia più di lockdown (2) (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Adnkronos) - L'Fmi sottolinea come molti dei danni economici provocati dalla pandemia siano legati a una riduzione della mobilità delle persone e stima che "un raddoppio dei casi giornalieri porta a una contrazione della mobilità di circa il 2%". Ma - si spiega - dal momento che in questo calo degli spostamenti e dei contatti diretti c'è "una forte componente di distanziamento 'volontario' " se ne deduce che "eliminare i lockdown può comportare solo un parziale rimbalzo dell'attività economica se persistono i rischi per la salute". Insomma, "le persone si sentono a disagio nel riprendere la mobilità anche in caso di eliminazione dei lockdown se percepiscono ancora un rischio considerevole di contrarre o diffondere il virus". Di qui l'invito del Fondo ad abbandonare l'idea "di revocare prematuramente i ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Adnkronos) - L'Fmi sottolinea come molti dei danni economici provocati dalla pandemia siano legati a una riduzione della mobilità delle persone e stima che "un raddoppio dei casi giornalieri porta a una contrazione della mobilità di circa il 2%". Ma - si spiega - dal momento che in questo calo degli spostamenti e dei contatti diretti c'è "una forte componente di distanziamento 'volontario' " se ne deduce che "eliminare ipuò comportare solo un parziale rimbalzo dell'attività economica se persistono i rischi per la salute". Insomma, "le persone si sentono a disagio nel riprendere la mobilità anche in caso di eliminazione deise percepiscono ancora un rischio considerevole di contrarre o diffondere il virus". Di qui l'invito del Fondo ad abbandonare l'idea "di revocare prematuramente i ...

Adnkronos) - Non sono i lockdown, ma i contagi a provocare nel medio termine i danni peggiori alle economie dei paesi colpiti dal coronavirus ... L'analisi dell'Fmi invece spiega come questa visione ...

Fmi: Weo, in Italia donne piu' danneggiate da crisi Covid-19 (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 ott - La crisi provocata dal Covid-19 "sta avendo effetti sproporzionati sui gruppi piu' vulnerabili. I dati sulla mobilita' forniti da Vodafone per ...

