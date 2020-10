Chiesa alla Juventus: preso di mira il fratello Lorenzo sui social (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il trasferimento di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus non è stato per nulla preso bene dai tifosi gigliati. E’ risaputo che il rapporto tra tifosi bianconeri e viola non sia idilliaco, per dirla con un eufemismo, ma stavolta la questione starebbe oltremodo degenerando. E’ già accaduto in passato che un giocatore ceduto alla Vecchia Signora venisse bersagliato dai supporter dal cuore infranto; è successo con Higuain dal Napoli alla Juventus, oppure con lo stesso Federico Bernardeschi che ha compiuto lo stesso viaggio di Chiesa, Firenze-Torino, nel 2017. Ma stavolta, la sfida accettata dal ragazzo di spiccare il volo con addosso la casacca della Vecchia Signora ha provocato reazioni ancor ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il trasferimento di FedericoFiorentinanon è stato per nullabene dai tifosi gigliati. E’ risaputo che il rapporto tra tifosi bianconeri e viola non sia idilliaco, per dirla con un eufemismo, ma stavolta la questione starebbe oltremodo degenerando. E’ già accaduto in passato che un giocatore cedutoVecchia Signora venisse bersagliato dai supporter dal cuore infranto; è successo con Higuain dal Napoli, oppure con lo stesso Federico Bernardeschi che ha compiuto lo stesso viaggio di, Firenze-Torino, nel 2017. Ma stavolta, la sfida accettata dal ragazzo di spiccare il volo con addosso la casacca della Vecchia Signora ha provocato reazioni ancor ...

