Barbara D'Urso sconvolta in studio: cosa è successo? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Difficilemente Barbara D'Urso perde le staffe o manifesta un suo disagio verso alcuni dei suoi ospiti, eppure nel pomeriggio di ieri la conduttrice non è riuscita a trattenere la sua rabbia e, guardando la telecamere, si è rivolta a Iconize che a quanto pare ha approfittato di lei e della sua testata. Le parole della conduttrice sono state davvero dure e dirette e sono state causate da una verità rivelatale da Soleil Sorgè. Soleil ospite come opinionista di Pomeriggio 5 ha confidato che Iconize si è procurato da solo i lividi mostrati durante una sua trasmissione, lividi che avrebbero dovuto confermare un'aggressione subita dall'influencer da soggetti ignoti a causa della sua omosessualità. Barbara ha accolto immediatamente la richiesta di Iconize di pubblicizzare l'accaduto e sapere ...

