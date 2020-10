Antonin Panenka lotta contro il Covid-19: inventò il “cucchiaio” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Antonin Panenka, leggenda del calcio cecoslovacco ed inventore del celebre “cucchiaio”, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Praga a causa del Covid-19. La notizia è stata confermata dal club di cui l’ex campione è presidente, il Bohemians Praga. C’è grande apprensione per le sue condizioni. Da quanto trapela, sarebbe intubato e collegato alle macchine che stanno cercando di tenerlo in vita. Appassionati e tifosi biancoverdi hanno inondato i social di messaggi di pronta guarigione. Panenka ha legato il suo nome alla giocata da lui inventata, il “cucchiaio”. In occasione della finale degli Europei del 1976 vinta dalla sua Cecoslovacchia contro la Germania Ovest, decise di battere il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 ottobre 2020), leggenda del calcio cecoslovacco ed inventore del celebre “cucchiaio”, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Praga a causa del-19. La notizia è stata confermata dal club di cui l’ex campione è presidente, il Bohemians Praga. C’è grande apprensione per le sue condizioni. Da quanto trapela, sarebbe intubato e collegato alle macchine che stanno cercando di tenerlo in vita. Appassionati e tifosi biancoverdi hanno inondato i social di messaggi di pronta guarigione.ha legato il suo nome alla giocata da lui inventata, il “cucchiaio”. In occasione della finale degli Europei del 1976 vinta dalla sua Cecoslovacchiala Germania Ovest, decise di battere il ...

sowmyasofia : Antonin Panenka lotta contro il Covid-19: inventò il “cucchiaio” - periodicodaily : Antonin Panenka lotta contro il Covid-19: inventò il “cucchiaio” - sportli26181512 : Covid-19, Panenka è in rianimazione a Praga: 'Lotta per la vita': (ANSA) - ROMA, 07 OTT - Antonin Panenka, stella d… - DANI56 : RT @RaiNews: 'Lotta per la vita', scrive su twitter il Bohemians 1905 di Praga #panenka - MazzaliVanna : RT @RaiNews: 'Lotta per la vita', scrive su twitter il Bohemians 1905 di Praga #panenka -