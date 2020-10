“After 3”: iniziate le riprese della pellicola in Bulgaria (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il paese è stato scelto al posto degli Stati Uniti Sono iniziate le riprese del film “After 3“, terzo capitolo della saga tratta di libri di Anna Todd da cui sono stati già realizzati due film. Questa volta il set è stato allestito in Bulgaria: la situazione contagi negli States ha portato la produzione a scegliere il paese europeo per evitare il problema quarantena e protocolli. Confermati i due protagonisti principali, Josephine Langford (Tessa) e Hero Fiennes-Tiffin (Hardin) mentre i miglior amico della protagonista, Landon, non sarò più interpretato da Shane Paul McGhie. View this post on Instagram A post shared by Shaney P (@shanepaulmcghie) on Oct 5, 2020 at 5:02pm PDT L’annuncio con un ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il paese è stato scelto al posto degli Stati Uniti Sonoledel film “After 3“, terzo capitolosaga tratta di libri di Anna Todd da cui sono stati già realizzati due film. Questa volta il set è stato allestito in: la situazione contagi negli States ha portato la produzione a scegliere il paese europeo per evitare il problema quarantena e protocolli. Confermati i due protagonisti principali, Josephine Langford (Tessa) e Hero Fiennes-Tiffin (Hardin) mentre i miglior amicoprotagonista, Landon, non sarò più interpretato da Shane Paul McGhie. View this post on Instagram A post shared by Shaney P (@shanepaulmcghie) on Oct 5, 2020 at 5:02pm PDT L’annuncio con un ...

