Ultime Notizie Roma del 07-10-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 7 ottobre in studio a Giuliano Ferrara dopo il problema di ieri per la mancanza del numero legale via libera la camera la risoluzione di maggioranza sul covid con 253 si è l’opposizione non ha votato il documento autori del Consiglio dei Ministri in programma oggi a varare il dpcm per la gestione della pandemia tutta anche la proroga al 31 gennaio dello stato di emergenza 120 deputati oggi in missione la votazione è arrivata dopo che era giunta per il regolamento ha stabilito che hanno considerato in missione anche deputati in quarantena fiduciaria cosa che riduce il numero legale nominato agostosi stima per e vendita al dettaglio un aumento rispetto al luglio del 8,2% in valore del 11,2 volume crescono soprattutto le vendite dei beni non alimentari ...