Sinner non riesce a scalare la montagna Nadal: 7-6, 6-4 6-1 per lo spagnolo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Niente da fare per Jannick Sinner, che si ferma agli ottavi di finale degli Open di Francia. L'azzurro è stato sconfitto dallo spagnolo Nadal, numero 2 al mondo, in tre set: 7-6, 6-4, 6-1. A 19 anni e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Niente da fare per Jannick, che si ferma agli ottavi di finale degli Open di Francia. L'azzurro è stato sconfitto dallo, numero 2 al mondo, in tre set: 7-6, 6-4, 6-1. A 19 anni e ...

angelomangiante : 7-6 il primo set in 72'. Comunque andrà a finire, giocare alla pari con il più grande campione della storia sulla t… - Eurosport_IT : Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma il futuro è tutto tuo @janniksin! Non hai sfigurato per un istante contro… - LiaCapizzi : Un applauso al genio che ha stilato il programma di oggi al #RolandGarros Se Thiem e Schwartzman continuano così (… - infoitsport : Tennis, Roland Garros: Sinner e Trevisan sconfitti, ma non bocciati - infoitsport : Sinner non supera lo scoglio Nadal, ma la strada è quella giusta -