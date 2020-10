Sanremo Giovani dei record, 961 ammessi per l’edizione 2020: il messaggio di Amadeus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ancora un record per Sanremo Giovani che batte se stesso, rispetto allo scorso anno, facendo segnare un notevole incremento di iscrizioni valide. Quest’anno sul tavolo del direttore artistico Amadeus e della Commissione musicale sono arrivate 961 domande di partecipazione, il numero più alto degli ultimi anni, con un incremento rispetto alla passata edizione di 119 … L'articolo Sanremo Giovani dei record, 961 ammessi per l’edizione 2020: il messaggio di Amadeus proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ancora unperche batte se stesso, rispetto allo scorso anno, facendo segnare un notevole incremento di iscrizioni valide. Quest’anno sul tavolo del direttore artisticoe della Commissione musicale sono arrivate 961 domande di partecipazione, il numero più alto degli ultimi anni, con un incremento rispetto alla passata edizione di 119 … L'articolodei, 961per l’edizione: ildiproviene da www.meteoweek.com.

SanremoRai : Record di domande di partecipazione per #SanremoGiovani?? 961 canzoni ricevute con relativi video. In bocca al lupo… - SMSNEWSOFFICIAL : Sanremo Giovani dei record: 961 ammessi per l’edizione 2020 - Profilo3Marco : RT @SanremoRai: Record di domande di partecipazione per #SanremoGiovani?? 961 canzoni ricevute con relativi video. In bocca al lupo a tutti!… - MarceloWalker : RT @SanremoRai: Record di domande di partecipazione per #SanremoGiovani?? 961 canzoni ricevute con relativi video. In bocca al lupo a tutti!… - GiusCandela : RT @SanremoRai: Record di domande di partecipazione per #SanremoGiovani?? 961 canzoni ricevute con relativi video. In bocca al lupo a tutti!… -