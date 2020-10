Sabrina Salerno, la scollatura è vertiginosa: la 52enne esplosiva (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sabrina Salerno icona degli anni’80 è tornata a far innamorare il pubblico, soprattutto quello maschile, dopo aver presenziato sul palco dell’Ariston a fianco e sostegno di Amadeus. L’ex cantante dalle forme prosperose non solo è apparsa in splendida forma ma ha saputo anche dimostrare d’essere ancora spigliata e molto professionale stemperando i toni in alcuni … L'articolo Sabrina Salerno, la scollatura è vertiginosa: la 52enne esplosiva proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020)icona degli anni’80 è tornata a far innamorare il pubblico, soprattutto quello maschile, dopo aver presenziato sul palco dell’Ariston a fianco e sostegno di Amadeus. L’ex cantante dalle forme prosperose non solo è apparsa in splendida forma ma ha saputo anche dimostrare d’essere ancora spigliata e molto professionale stemperando i toni in alcuni … L'articolo, la: laproviene da www.meteoweek.com.

