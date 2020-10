Sabrina Ferilli in lacrime | Nemmeno la De Filippi riesce a consolarla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Momento commovente quello che si è consumato nell’ultima puntata di Tu si que Vales andata in onda sabato scorso. Ad attirare l’attenzione dei giudici tra cui Maria de Filippi e Gerry Scotti l’esibizione di Dakota e Nadia che hanno raccontato con una coreografia ben strutturata un dramma dei giorni nostri: quello dell’emigrazione. I due ballerini … L'articolo Sabrina Ferilli in lacrime Nemmeno la De Filippi riesce a consolarla proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Momento commovente quello che si è consumato nell’ultima puntata di Tu si que Vales andata in onda sabato scorso. Ad attirare l’attenzione dei giudici tra cui Maria dee Gerry Scotti l’esibizione di Dakota e Nadia che hanno raccontato con una coreografia ben strutturata un dramma dei giorni nostri: quello dell’emigrazione. I due ballerini … L'articoloinla Deproviene da www.meteoweek.com.

perunpocodicash : @oopshigre mia mamma voleva chiamarmi samantha, maddalena o michelle. Poi è arrivato mio papà con la sua crush per… - BotElenoire : comunque io amo Sabrina Ferilli - _delilah8 : @Marco2185530838 Ma anche Adua ha lavorato con Virna Lisi, e recita male. Ma ti prego. Puoi lavorare pure con De Ni… - perriesarmss : sabrina ferilli 2.0 che balla mediterranea - ALisimberti : RT @Rinascimentorom: 'Non ho motivi per non rivotare la Raggi...', e te credo, lei già ricca di suo e con un marito milionario mica prende… -