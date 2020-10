Qatar 2022, i diritti tv delle qualificazioni sudamericane sono stati acquistati dal…Como! (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Acquisto importante del Como, bensì non sul mercato ma per quanto riguarda i diritti tv! La società lombarda ha acquisito i diritti tv delle partite di qualificazione delle squadre sudamericane ai prossimi mondiali del 2022 che avranno luogo in Qatar. L’emittente del club lombardo, attualmente in Serie C, ha infatti acquisito in esclusiva per l’Italia i diritti per il CONMEBOL World Cup 2022 Qualifying Tournament. Como Tv, arrivata ad inizio 2020, è la piattaforma OTT ufficiale dello storico club di calcio Como 1907. I contenuti saranno visibili sulla piattaforma in maniera gratuita. Dunque se vorrete vedere i match di Brasile, Argentina o Uruguay sapete come fare!COLPO DEL COMO"Como Tv ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Acquisto importante del Como, bensì non sul mercato ma per quanto riguarda itv! La società lombarda ha acquisito itvpartite di qualificazionesquadreai prossimi mondiali delche avranno luogo in. L’emittente del club lombardo, attualmente in Serie C, ha infatti acquisito in esclusiva per l’Italia iper il CONMEBOL World CupQualifying Tournament. Como Tv, arrivata ad inizio 2020, è la piattaforma OTT ufficiale dello storico club di calcio Como 1907. I contenuti saranno visibili sulla piattaforma in maniera gratuita. Dunque se vorrete vedere i match di Brasile, Argentina o Uruguay sapete come fare!COLPO DEL COMO"Como Tv ...

ItaSportPress : Qatar 2022, i diritti tv delle qualificazioni sudamericane sono stati acquistati dal...Como! -… - sportface2016 : Che colpo di ComoTv: trasmetterà le qualificazioni sudamericane per i #Mondiali di #Qatar 2022 - TuttoMercatoWeb : Qatar 2022, il Como ha acquistato i diritti TV in esclusiva delle qualificazioni sudamericane - alexcobra11 : @Alenize82 @LucaFiorino24 Infatti la AFC ha rimandato le partite di qualificazione mondiale di Qatar 2022 al prossi… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #comparazionequote #Uruguay-Cile è anche #Cagliari contro @Inter: al via le qualificazioni a #Qatar2022 -