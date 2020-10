Omicidio Ragusa, Logli scaricato dall’investigatore con un motivo incredibile (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Davide Cannella era incaricato dalla famiglia Logli e dal suo pool legale di lavorare alla revisione del processo. Leggi anche –> Roberta Ragusa, parla la figlia Alessia: “Sono contenta per il matrimonio di mio padre Antonio Logli” Leggi anche –> Caso Roberta Ragusa, Logli si sposa con l’amante Sara Calzolaio Leggi anche –> Roberta Ragusa … L'articolo Omicidio Ragusa, Logli scaricato dall’investigatore con un motivo incredibile proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Davide Cannella era incaricato dalla famigliae dal suo pool legale di lavorare alla revisione del processo. Leggi anche –> Roberta, parla la figlia Alessia: “Sono contenta per il matrimonio di mio padre Antonio” Leggi anche –> Caso Robertasi sposa con l’amante Sara Calzolaio Leggi anche –> Roberta… L'articolodall’investigatore con unproviene da www.meteoweek.com.

Alexandra_Voice : Se Logli è stato condannato per l’omicidio è normale che Ragusa venga data per morta con tutte le conseguenze legal… - ClarabellaBest : RT @AvvDBocciolini: Sul Settimanale “Giallo” in edicola vi spiego perché,al contrario di quanto scritto e detto da molti, Antonio Logli,con… - RobertaBruzzone : RT @AvvDBocciolini: Sul Settimanale “Giallo” in edicola vi spiego perché,al contrario di quanto scritto e detto da molti, Antonio Logli,con… - GioScience : RT @AvvDBocciolini: Sul Settimanale “Giallo” in edicola vi spiego perché,al contrario di quanto scritto e detto da molti, Antonio Logli,con… - AvvDBocciolini : Sul Settimanale “Giallo” in edicola vi spiego perché,al contrario di quanto scritto e detto da molti, Antonio Logli… -