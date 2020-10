Negli Usa Billie Elish in versione bambolina (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Billie Elish in versione bambolina: in vendita Negli Stati Uniti i modellini della cantante ispirati ai video di “Bad Guy” e “All the good girls go to hell” Billie Elish arriva nelle case dei suoi fan in versione bambolina. Saranno disponibili nei negozi americani dal 27 novembre delle action figure dell’artista americana ispirate ai video di “Bad… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020)in: in venditaStati Uniti i modellini della cantante ispirati ai video di “Bad Guy” e “All the good girls go to hell”arriva nelle case dei suoi fan in. Saranno disponibili nei negozi americani dal 27 novembre delle action figure dell’artista americana ispirate ai video di “Bad… L'articolo Corriere Nazionale.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, negli Usa oltre 210mila morti. Picco in Gran Bretagna, #Berlino chiude i locali alle 23 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid: nuovo picco in #Gb, 14.500 #casi in 24 ore. Duemila nuovi #contagi in più rispetto ai dati di ieri… - NicolaPorro : ?? Più passano i giorni e più aumenta il caos negli ambienti del #Vaticano. Tutto questo avrebbe una causa ideologic… - margherita27117 : RT @TizianaFerrario: #Trump torna alla Casa Bianca senza mascherina e sminuisce la pericolosità del #Covid_19. Ecco come si comporta un pre… - CarpaneseSilva1 : RT @frank9you: @molumbe @jabbaTM per i politici 'pigri' non c'è scampo negli USA,non ci sono elezioni anticipate,si vota ogni 2 anni -