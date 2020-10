Istat, ad agosto consumi in risalita. Non si ferma il boom degli acquisti on line, soffrono ancora i piccoli negozi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel trimestre giugno-agosto 2020, le vendite al dettaglio hanno messo a segno un aumento del 22,8% rispetto al trimestre precedente. risalita abbastanza prevedibile visto che si confronta con i tre mesi del lockdown. Nel solo mese di agosto il progresso è stato dell’8,2% rispetto a luglio e dello 0,8% nei confronti dello stesso mese 2019. Salgono soprattutto gli acquisti di beni non alimentari (+ 13,8% su luglio e + 0,6% sull’anno prima) favoriti dal boom degli acquisti on line. Gli ordini in rete sono balzati di quasi il 37% rispetto all’agosto 2019 a testimonianza che le abitudini rafforzate durante i mesi di “chiusura” sembrano destinate a restare. Nei primi otto mesi dell’anno il bilancio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel trimestre giugno-2020, le vendite al dettaglio hanno messo a segno un aumento del 22,8% rispetto al trimestre precedente.abbastanza prevedibile visto che si confronta con i tre mesi del lockdown. Nel solo mese diil progresso è stato dell’8,2% rispetto a luglio e dello 0,8% nei confronti dello stesso mese 2019. Salgono soprattutto glidi beni non alimentari (+ 13,8% su luglio e + 0,6% sull’anno prima) favoriti dalon. Gli ordini in rete sono balzati di quasi il 37% rispetto all’2019 a testimonianza che le abitudini rafforzate durante i mesi di “chiusura” sembrano destinate a restare. Nei primi otto mesi dell’anno il bilancio ...

