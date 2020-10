Innovazione: 'golden share' per tech disruptive Ue, si muove l'Eic/Adnkronos, 2, (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nell'affrontare il prossimo "decennio liquido", Amy Webb del Future Today Institute ha dato cifre e tempi per settori strategici. Solo "nella biologia sintetica, gli investimenti supereranno i 25 ... Leggi su cataniaoggi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nell'affrontare il prossimo "decennio liquido", Amy Webb del Future Today Institute ha dato cifre e tempi per settori strategici. Solo "nella biologia sintetica, gli investimenti supereranno i 25 ...

zazoomblog : Innovazione: golden share per tech disruptive Ue si muove lEic-Adnkronos (2) - #Innovazione: #golden #share - TV7Benevento : Innovazione: 'golden share' per tech disruptive Ue, si muove l'Eic/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Innovazione: 'golden share' per tech disruptive Ue, si muove l'Eic/Adnkronos (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione golden Innovazione, 'golden share' per tech disruptive Ue. Si muove l'Eic Adnkronos Innovazione, 'golden share' per tech disruptive Ue. Si muove l'Eic

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Mai come con l'emergenza coronavirus è stato possibile 'vedere' il 'peso' economico della scienza, della ricerca e delle tecnologie innovative e 'disruptive', nuove scoperte ...

Innovazione: 'golden share' per tech disruptive Ue, si muove l'Eic/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - E con i suoi 170 progetti - che contano un finanziamento di 100mila euro ciascuno in settori quali imaging, monitoraggio, stampa 3D, grafene, fotonica e altri campi 'deep tech' - il cons ...

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Mai come con l'emergenza coronavirus è stato possibile 'vedere' il 'peso' economico della scienza, della ricerca e delle tecnologie innovative e 'disruptive', nuove scoperte ...(Adnkronos) - E con i suoi 170 progetti - che contano un finanziamento di 100mila euro ciascuno in settori quali imaging, monitoraggio, stampa 3D, grafene, fotonica e altri campi 'deep tech' - il cons ...