Immigrato urla “vaffa” ai poliziotti: assolto. La protesta degli agenti: «Oltrepassato ogni limite» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) urlare “vaffa” ai poliziotti non è reato. assolto perché il fatto non sussiste un marocchino di 32 anni, accusato di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Una sentenza che fa discutere e fa esplodere la rabbia degli uomini in divisa. Che non ci stanno, perché gli agenti non hanno tutele e hanno le mani legati a causa di scelte politiche dettate da un buonismo ipocrita. Il “vaffa” ai poliziotti, che cosa è accaduto Nel 2018 un marocchino, all’esterno di un locale, aveva lanciato un insulto a una pattuglia della Volante di passaggio. Gli agenti lo avevano portato in Questura per identificarlo. Lì il marocchino aveva protestato. L’avvocato Gabriele Pipicelli ha sostenuto che ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020)re “vaffa” ainon è reato.perché il fatto non sussiste un marocchino di 32 anni, accusato di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Una sentenza che fa discutere e fa esplodere la rabbiauomini in divisa. Che non ci stanno, perché glinon hanno tutele e hanno le mani legati a causa di scelte politiche dettate da un buonismo ipocrita. Il “vaffa” ai, che cosa è accaduto Nel 2018 un marocchino, all’esterno di un locale, aveva lanciato un insulto a una pattuglia della Volante di passaggio. Glilo avevano portato in Questura per identificarlo. Lì il marocchino avevato. L’avvocato Gabriele Pipicelli ha sostenuto che ...

