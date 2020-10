Il lascito del lockdown: consumi su grazie al web (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’estate, il caldo che invoglia a stare fuori casa, il tempo libero che si allarga con le ferie. Ma soprattutto l’estate dopo il lockdown. Mai come quest’anno c’erano tutte le condizioni per ipotizzare il ritorno degli italiani dentro ai negozi, se non come tendenza quantomeno come preferenza per un luogo diverso dalle mura di casa. E invece i dati dell’Istat sulle vendite al dettaglio dicono che gli italiani sono tornati sì a consumare e quindi a spendere, ma lo fanno sempre più davanti a un pc piuttosto che a un cellulare. Due dati. Il primo: in un anno, prendendo come riferimento agosto, gli acquisti online sono aumentati del 36,8 per cento. Il secondo: +30% se si considera il periodo gennaio-agosto. Ecco come Covid ha esportato il suo modello di consumo fuori dalla dimensione dell’emergenza sanitaria. Ha fatto molto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’estate, il caldo che invoglia a stare fuori casa, il tempo libero che si allarga con le ferie. Ma soprattutto l’estate dopo il. Mai come quest’anno c’erano tutte le condizioni per ipotizzare il ritorno degli italiani dentro ai negozi, se non come tendenza quantomeno come preferenza per un luogo diverso dalle mura di casa. E invece i dati dell’Istat sulle vendite al dettaglio dicono che gli italiani sono tornati sì a consumare e quindi a spendere, ma lo fanno sempre più davanti a un pc piuttosto che a un cellulare. Due dati. Il primo: in un anno, prendendo come riferimento agosto, gli acquisti online sono aumentati del 36,8 per cento. Il secondo: +30% se si considera il periodo gennaio-agosto. Ecco come Covid ha esportato il suo modello di consumo fuori dalla dimensione dell’emergenza sanitaria. Ha fatto molto ...

Roberto Monducci, direttore del Dipartimento di produzione statistica dell’Istat ... Ma in fondo Covid è questo: imprevedibilità. E questo è un altro lascito che ha lasciato al Paese.

