Igiene | design e dati digitali pensati per affrontare gli agenti patogeni

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Hagleitner mira a diffondere la disinfezione e il lavaggio delle mani VIENNA, 7 ottobre 2020 /PRNewswire/Il progresso tecnologico può migliorare le pratiche igieniche, garantendo in particolare la sicurezza di strutture pubbliche ed esercizi commerciali. Così sostiene Hagleitner. Il 7 ottobre 2020 la società austriaca ha lanciato nuovi dispenser igienici. I dispositivi erogano non solo disinfettanti, cosmetici e carta igienica, ma anche, accessibili tramite smartphone. I dispenser, disponibili in ben 1.000 modelli diversi, renderanno da oggi l'più accattivante. Parlando di, Hans Georg Hagleitner, titolare e CEO, spiega che "l'richiede consapevolezza". "Una cosa è notare un dispenser igienico, un'altra è utilizzarlo. I ...