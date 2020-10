Giorgia Palmas irriconoscibile su Instagram | “Ma cosa ti è successo?”

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato direttamentesudove si mostra. View this post onUn po’ assonnati e soprattutto felici ❤️ oggi sveglia presto per un mio controllo di routine all’ospedale (tutto benissimo 🤗). In tantissimi mi avete chiesto che parto ho fatto e a quale struttura ospedaliera … L'articolosu: “Mati è successo?” proviene da leggilo.org.