Gabriel Garko: ecco chi è il suo nuovo fidanzato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gabriel Garko, dopo il suo coming out al GF Vip, pare che abbia trovato l’amore. Il suo nuovo fidanzato si chiama Gaetano, scopriamo insieme chi è Dopo il commovente coming out al Grande Fratello Vip, Gabriel Garko sembra che abbia trovato l’amore. Dario Gabriel Oliviero (il vero nome ndr) aveva già accennato qualcosa durante l’intervista negli studi di Verissimo con Silvia Toffanin ma ora è stato colto dagli occhi attenti dei paparazzi del settimanale Chi. Gabriel Garko è stato beccato con il suo nuovo amore, Gaetano, durante un’uscita a Roma con le amiche Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Il settimanale Chi ha svelato “l’identikit” di Gaetano, la sua ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 ottobre 2020), dopo il suo coming out al GF Vip, pare che abbia trovato l’amore. Il suosi chiama Gaetano, scopriamo insieme chi è Dopo il commovente coming out al Grande Fratello Vip,sembra che abbia trovato l’amore. DarioOliviero (il vero nome ndr) aveva già accennato qualcosa durante l’intervista negli studi di Verissimo con Silvia Toffanin ma ora è stato colto dagli occhi attenti dei paparazzi del settimanale Chi.è stato beccato con il suoamore, Gaetano, durante un’uscita a Roma con le amiche Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Il settimanale Chi ha svelato “l’identikit” di Gaetano, la sua ...

LadyFalenaIvana : @SupportRossi46 Esattamente, ma perché ora che sta uscendo fuori che Adua sarebbe lesbica? Questo non è aouting? No… - zazoomblog : Gabriel Garko: dopo il GF Vip e l’outing ecco Gaetano - #Gabriel #Garko: #l’outing #Gaetano - Smalldoll13 : RT @kypvetor: Signorini che fa il video pro Zorzi per andare contro Adua ha perso credibilità come conduttore. E dire che Tommaso ha fatto… - donatda : #Repost @blogtivvu_com • • • • • • Gabriel Garko paparazzato con il fidanzato dopo il coming out: ecco chi è! ??… - kypvetor : Signorini che fa il video pro Zorzi per andare contro Adua ha perso credibilità come conduttore. E dire che Tommas… -