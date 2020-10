Cartabianca, Mauro Corona potrebbe tornare: L’ombra della farsa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’alpinista dopo la lite con la conduttrice ed un periodo di sospensione sarebbe pronto a tornare, facendo sorgere dubbi sulla reale natura della lite. Berlinguer Corona (Facebook)A poche settimane di distanza dallo scontro tv che ha infuocato gli ultimi momenti di presenza di Mauro Corona in trasmissione, la situazione sembra essere del tutto cambiata. Lo scrittore, secondo indiscrezioni, sarebbe pronto a tornar a prendere il suo posto nella trasmissione Rai. Il periodo di sospensione, dovuto al suo scorretto inveire contro la conduttrice Bianca Berlinguer, ha indotto la rete televisiva a prendere provvedimenti drastici, anche se poi tanto drastico non si direbbe. Corona dopo la sfuriata in diretta, ha di fatto chiesto scusa alla Berlinguer, che dal conto suo ha ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’alpinista dopo la lite con la conduttrice ed un periodo di sospensione sarebbe pronto a, facendo sorgere dubbi sulla reale naturalite. Berlinguer(Facebook)A poche settimane di distanza dallo scontro tv che ha infuocato gli ultimi momenti di presenza diin trasmissione, la situazione sembra essere del tutto cambiata. Lo scrittore, secondo indiscrezioni, sarebbe pronto a tornar a prendere il suo posto nella trasmissione Rai. Il periodo di sospensione, dovuto al suo scorretto inveire contro la conduttrice Bianca Berlinguer, ha indotto la rete televisiva a prendere provvedimenti drastici, anche se poi tanto drastico non si direbbe.dopo la sfuriata in diretta, ha di fatto chiesto scusa alla Berlinguer, che dal conto suo ha ...

