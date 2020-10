Biden | No a secondo dibattito se Trump ancora positivo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Washington, 7 ott. (Adnkronos) - Ilpresidenziale non dovrebbe tenersi nel caso in cui il presidente Donaldrisultasseal Coronavirus. Ad affermarlo è stato il candidato democratico alla Casa Bianca Joechiarendo però che baserà ogni sua decisione in merito sulle raccomandazioni degli esperti. "Bene, credo che se avesseil Covid, non dovremmo avere un", ha dichiarato, parlando con i giornalisti nel Maryland. "Credo che dovremo attenerci a norme estremamente rigide. Troppe persone sono state contagiate ed è un problema molto serio". "Così io mi atterrò alle linee guida della Cleveland Clinic, e a ciò che diranno i medici sulla cosa giusta da ...