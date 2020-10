Ancona | 64enne muore investito da un treno | Ipotesi suicidio

Leggi su chenews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Numerosi i disagi sulla linea ferroviaria in seguito all’incidente, di cui restano ancora da chiarire numerosi punti rimasti senza risposta. Uomoda(Facebook)Un uomo di 64 anni è morto dopo essere statoda un. Il fatto ha avuto luogo nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Torrette di. Ilregionale, ha travolto in pieno l’uomo, non lasciandogli alcuna speranza. La Polizia Ferroviaria, al momento ha avviato tutte le indagini del caso, per stabilire se si sia effettivamente trattato di incidente o se l’episodio non sia stato il tragico epilogo di un tentativo di. Nei momenti successivi all’impatto, la circolazione ferroviaria in zona ha chiaramente subito dei ...