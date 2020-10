Alfonso Signorini sorprende su Adua Del Vesco | ‘Credo a Zorzi | lei è una stratega’

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il conduttore di GF Vip ha ammesso di non credere alle parole dell’attrice. Non solo, insieme a Gabriele Parpiglia ha confessato di saperne di più sullo scontro tra lei e Tommaso. Grande Fratello Vip:si schiera dalla parte di TommasoNell’ultima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 c’è stato uno scontro molto acceso traDele Tommaso. L’attrice sta continuando a movimentare le dinamiche della Casa dall’inizio. Prima ha avuto degli scontri con quello che si pensava essere il suo ex fidanzato Massimiliano Morra. Poi ha parlato dell’Ares Gate, poi ha svelato che Morra non è mai stato il suo fidanzato. Ha detto che Massimiliano ...