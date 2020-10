Al Salone d’Onore del CONI indetto un convegno sugli eSport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si lavora sul rapporto tra il CONI e gli eSport. Al convegno al Salone d’Onore presenti personalità come Giovanni Malagò e Michele Barbone Gli eSport sono una realtà consolidata da diversi anni in tutto il mondo. Se però numeri alla mano possiamo essere sicuri che questo settore è in costante crescita con numeri incredibili, per quanto riguarda il riconoscimento sportivo la questione è delicata. Assegnare agli sport elettronici un valore pari ad altre discipline è un dibattito ancora aperto. Al fine di migliorare i rapporti tra il CONI e gli eSport ci sarà un convegno al Salone d’Onore. convegno tra CONI ed eSport, un ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si lavora sul rapporto tra ile gli. Alald’Onore presenti personalità come Giovanni Malagò e Michele Barbone Glisono una realtà consolidata da diversi anni in tutto il mondo. Se però numeri alla mano possiamo essere sicuri che questo settore è in costante crescita con numeri incredibili, per quanto riguarda il riconoscimento sportivo la questione è delicata. Assegnare agli sport elettronici un valore pari ad altre discipline è un dibattito ancora aperto. Al fine di migliorare i rapporti tra ile glici sarà unald’Onore.traed, un ...

tuttoteKit : Al Salone d'Onore del CONI indetto un convegno sugli eSport #ESports #tuttotek - VillaReginAmici : ? La pioggia non ci molla? Ma noi non ci arrendiamo e il concerto non vogliamo farvelo perdere comunque ?????? Domani,… -

Ultime Notizie dalla rete : Salone d’Onore Spadafora assicura: "La riforma dello sport va avanti". E Appendino entra nel consiglio direttivo del tennis la Repubblica