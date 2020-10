Agrigento: Lamorgese esprime solidarietà agli agenti, feriti dai clandestini accolti dal governo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ci sarebbe da commentare chi è causa del suo mal pianga sé stesso, visto che proprio il governo di cui Lamorgese fa parte sacrifica le Forze di polizia e apre le braccia ai clandestini violenti e infetti. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ci sarebbe da commentare chi è causa del suo mal pianga sé stesso, visto che proprio ildi cuifa parte sacrifica le Forze di polizia e apre le braccia aiviolenti e infetti.

ROMA – «Esprimo la mia solidarietà e vicinanza ai tre agenti rimasti feriti durante il tentativo di fuga di alcuni migranti la scorsa notte ad Agrigento». Lo ha affermato il ministro dell’Interno, ...

Lampedusa senza caserma dei vigili del fuoco, la Uil alla Lamorgese: "Il sindaco non collabora"

La Uil di Agrigento ha scritto una lettera al ministro dell'Interno, Lucina Lamorgese per sottoporre la questione relativa alla mancanza di una caserma dei ...

