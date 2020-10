Trump: non fatevi condizionare dal virus (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 5 OTT - "State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori, non lasciate dominarvi dal virus, si può combattere": questo il messaggio agli americani del presidente Donald Trump, in un ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 5 OTT - "State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori, non lasciate dominarvi dal, si può combattere": questo il messaggio agli americani del presidente Donald, in un ...

