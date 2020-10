Torta invisibile | con un ingrediente segreto! Sparirà in un batter d’occhio!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 6 ottobre 2020) Laalle mele è un dolce francese con un nome alquanto evocativo per l’impasto particolare. Al suo interno, infatti, sono presenti tantissime fettine di frutta (che possono essere mele, pere o entrambe) in pochissimo impasto e poco zucchero. Sana e leggera, morbida e umida, è davvero incredibilmente gustosa. Curiose? Iniziamo! La storia delladi mele. Ladi mele, uno dei dolci più conosciuti, ha origini anglosassoni. Nacque in un periodo in cui la mancanza dei frigoriferi per la conservazione dei cibi, spingeva la gente a cuocere la frutta per allungarne la conservazione e variarne il consumo. Venne resa famosa con la colonizzazione degli inglesi dei territori americani e fu talmente apprezzata negli States che divenne con il tempo un’icona nazionale tanto da ...