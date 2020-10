Spread in calo sotto quota 130 punti (Di martedì 6 ottobre 2020) Rendimento titoli di stato in ribasso allo 0,78%. Ulteriore calo dello Spread tra Btp e Bund tedeschi sotto quota 130 punti base. Il differenziale tra titoli di stato decennali è sceso a quota 129,5 punti secondo la piattaforma Bloomberg, con un rendimento dei titoli di stato italiani in ribasso di 2,8 punti base allo 0,78%. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 6 ottobre 2020) Rendimento titoli di stato in ribasso allo 0,78%. Ulterioredellotra Btp e Bund tedeschi130base. Il differenziale tra titoli di stato decennali è sceso a129,5secondo la piattaforma Bloomberg, con un rendimento dei titoli di stato italiani in ribasso di 2,8base allo 0,78%. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

alcinx : RT @ansa_economia: Spread Btp/Bund apre in lieve calo a 131 punti. Rendimento allo 0,8% #ANSA - ansa_economia : Spread Btp/Bund apre in lieve calo a 131 punti. Rendimento allo 0,8% #ANSA - notizieoggi24 : Spread Btp-Bund oggi 6 ottobre, continua il calo a 131 punti base #Spread - Quasimezzogiorn : Mercati – Lo Spread Btp/Bund apre in lieve calo a 131 punti - fisco24_info : Spread Btp/Bund apre in lieve calo a 131 punti: Rendimento allo 0,8% -