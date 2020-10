SIT prosegue l’acquisto di azioni proprie

(Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – SIT rende noto che, nell’ambito del programma di acquisto dideliberato dall’assemblea deglisti il 6 maggio 2020 ed avviato in pari data, tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2020, ha acquistato 1.950ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 4,4008 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 8.581,50 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 2 ottobre, un totale di 204.536, pari allo 0,8179% del capitale sociale. Sul listino milanese, intanto, SIT estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 4,78 euro.

Nicola23453287 : RT @LunatiLuciano: Dopo 27 giorni. Dopo che i familiari si sono incatenati. Dopo una notte al ghiaccio. Che miserabili di governanti. Pesca… - rocselli : RT @LunatiLuciano: Dopo 27 giorni. Dopo che i familiari si sono incatenati. Dopo una notte al ghiaccio. Che miserabili di governanti. Pesca… - vallant80 : RT @LunatiLuciano: Dopo 27 giorni. Dopo che i familiari si sono incatenati. Dopo una notte al ghiaccio. Che miserabili di governanti. Pesca… - tigrelt : RT @LunatiLuciano: Dopo 27 giorni. Dopo che i familiari si sono incatenati. Dopo una notte al ghiaccio. Che miserabili di governanti. Pesca… - LunatiLuciano : Dopo 27 giorni. Dopo che i familiari si sono incatenati. Dopo una notte al ghiaccio. Che miserabili di governanti.… -

Ultime Notizie dalla rete : SIT prosegue

Teleborsa

SIT rende noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'assemblea degli azionisti il 6 maggio 2020 ed avviato ...La coalizione di Ciampino Diritti in Comune si prepara per il sit in di giovedì 8 ottobre in difesa degli spazi pubblici della Biblioteca e per proteggere i nomi di Pier Paolo Pasolini e Pietro Nenni ...