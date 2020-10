Pradè: «Se Milenkovic non rinnova sarà venduto» (Di martedì 6 ottobre 2020) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa di Nikola Milenkovic. Le sue parole Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza di Nikola Milenkovic e della sua cessione. PEZZELLA E Milenkovic – «Entrambi con la giusta cifra sarebbero partiti, ma non è arrivata. A Milenkovic proveremo a rinnovare il contratto, se non accetterà l’anno prossimo lo venderemo. Pezzella non ci ha portato offerte, proveremo a rinnovare il contratto anche a lui, altrimenti vedremo cosa succederà». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa di Nikola. Le sue parole Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza di Nikolae della sua cessione. PEZZELLA E– «Entrambi con la giusta cifra sarebbero partiti, ma non è arrivata. Aproveremo are il contratto, se non accetterà l’anno prossimo lo venderemo. Pezzella non ci ha portato offerte, proveremo are il contratto anche a lui, altrimenti vedremo cosa succederà». Leggi su Calcionews24.com

zazoomblog : Pradè: «Se Milenkovic non rinnova sarà venduto» - #Pradè: #Milenkovic #rinnova #venduto» - Chukwunwike_ : RT @86_longo: #Pradè: '#Milenkovic? Proveremo a rinnovare il contratto, se non accetterà l’anno prossimo lo venderemo.' - r_corti : @bennyferrara la spinta motivazionale che Pradè ha dato a Pezzella e Milenkovic mi sembra fondamentale per competere - Matteo75223913 : RT @86_longo: #Pradè: '#Milenkovic? Proveremo a rinnovare il contratto, se non accetterà l’anno prossimo lo venderemo.' - r_corti : @CalamaiLuca Pradè rivela: “Se ci fosse stato il prezzo congruo sarebbero partiti anche Pezzella e Milenkovic. Se i… -

Ultime Notizie dalla rete : Pradè Milenkovic Commisso: “Squadra fatta. Nessuno ha più voglia di vincere di me, Chiesa e l’Europa…” Viola News