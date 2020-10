Palermo | Boscaglia | “La Ternana punta alla B e la nostra partita sarà complicata Preso Luperini ma…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il mister delRobertoha presentato in sala stampa ladi domani con la. "Sarà unadifficile quella di domani con la. Mi aspetto dai ragazzi una prova importante con un atteggiamento propositivo attraverso il gioco. I rossoverdi insieme al Bari vogliono fare il salto di categoria ma noi andremo in Umbria per fare risultato. Siamo una squadra che sta provando a compattarsi di più e siamo consapevoli del fatto che ci attende unadavvero. Mercato? E' chiuso, noi cercavamo qualche altra cosa oltre al centrocampistae oggi abbiamo una squadra in costruzione e dobbiamo lavorare con questi giocatori che sono un mix tra esperti e giovani. Potremmo fare ...