Morì dopo volo con il muletto, indagati imprenditori e responsabile sicurezza

Tempo di lettura: 2 minuti

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha emesso un avviso di conclusione indagini per tre persone, accusate di omicidio colposo in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto nel marzo 2019 a Pastorano (Ce), che costò la vita al lavoratore Antonello Migliaccio. I carabinieri hanno notificato gli avvisi al 61enne Pietro Ragozzino, rappresentante legale della società Multicedi srl di Pastorano, committente dei lavori e proprietario dell'area dove è avvenuto l'incidente, al 57enne Salvatore Luiso, legale rappresentate della ditta esecutrice dei lavori "Due Elle Multiservizi", e al coordinatore per la sicurezza Gennaro Rossi, di 41 anni. I tre indagati hanno ora venti giorni di tempo per chiedere alla Procura di essere interrogati; trascorso tale termine, il pm potrà ...

